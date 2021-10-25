Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maliyetlerdeki yükselişin ötesinde fırsatçılık yapanlara da göz açtırmayacağız. Bu konudaki denetimleri ve müeyyideleri...
AA / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maliyetlerdeki yükselişin ötesinde fırsatçılık yapanlara da göz açtırmayacağız. Bu konudaki denetimleri ve müeyyideleri sıkılaştırıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maliyetlerdeki yükselişin ötesinde fırsatçılık yapanlara da göz açtırmayacağız. Bu konudaki denetimleri ve müeyyideleri sıkılaştırıyoruz."