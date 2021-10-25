Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Salgın döneminde fedakarlık yapan vatandaşlarımızın üzerlerine daha fazla yük binmemesi için gereken tedbirleri...
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Salgın döneminde fedakarlık yapan vatandaşlarımızın üzerlerine daha fazla yük binmemesi için gereken tedbirleri almakta kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Salgın döneminde fedakarlık yapan vatandaşlarımızın üzerlerine daha fazla yük binmemesi için gereken tedbirleri almakta kararlıyız."
AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri