Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da...
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır"
AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri