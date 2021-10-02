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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da...

AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır"

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuştu Açıklaması

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