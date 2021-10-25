Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse kusura bakmasın, Afrikalı dostlarımızla ortak bir gelecek inşa etmeyi, dolayısıyla sömürgecilere rahatsızlık vermeyi... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse kusura bakmasın, Afrikalı dostlarımızla ortak bir gelecek inşa etmeyi, dolayısıyla sömürgecilere rahatsızlık vermeyi...

AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse kusura bakmasın. Afrikalı dostlarımızla ortak bir gelecek inşa etmeyi, dolayısıyla sömürgecilere rahatsızlık vermeyi sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse kusura bakmasın, Afrikalı dostlarımızla ortak bir gelecek inşa etmeyi, dolayısıyla sömürgecilere rahatsızlık vermeyi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse kusura bakmasın, Afrikalı dostlarımızla ortak bir gelecek inşa etmeyi, dolayısıyla sömürgecilere rahatsızlık vermeyi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse kusura bakmasın, Afrikalı dostlarımızla ortak bir gelecek inşa etmeyi, dolayısıyla sömürgecilere rahatsızlık vermeyi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri
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