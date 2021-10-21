Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddiası) Her şeyden önce ana muhalefetin başındaki zatın bu açıklamaları tamamen deli...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddiası) Her şeyden önce ana muhalefetin başındaki zatın bu açıklamaları tamamen deli saçması."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddiası) Her şeyden önce ana muhalefetin başındaki zatın bu açıklamaları tamamen deli saçması."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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