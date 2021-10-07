Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum...

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu ortadadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu ortadadır."

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum... - Haberler
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