Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum...
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu ortadadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu ortadadır."
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde vatandaşımızı korumak için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(3600 ek gösterge) Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz."