Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi yasama ve yürütme organlarımızın bile anayasa gereği işine karışamadığı yargımızı, bir grup büyükelçinin sigaya...
AA / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi yasama ve yürütme organlarımızın bile anayasa gereği işine karışamadığı yargımızı, bir grup büyükelçinin sigaya çekmesine tahammül edemeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi yasama ve yürütme organlarımızın bile anayasa gereği işine karışamadığı yargımızı, bir grup büyükelçinin sigaya çekmesine tahammül edemeyiz."
AA / Yeşim Sert Karaaslan - Son Dakika Haberleri