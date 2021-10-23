Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kavala açıklaması) Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini...
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kavala açıklaması) Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kavala açıklaması) Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz.' dedim."
AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri