Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kavala açıklaması) Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kavala açıklaması) Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini...

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kavala açıklaması) Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kavala açıklaması) Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz.' dedim."

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(10 büyükelçinin Kavala açıklaması) Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(10 büyükelçinin Kavala açıklaması) Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yatırımları teşvik edecek, üretimi artıracak, istihdamı güçlendirecek bir ekonomi politikasıyla bu küresel krizi tarihi bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımları teşvik edecek, üretimi artıracak, istihdamı güçlendirecek bir ekonomi politikasıyla bu küresel krizi tarihi bir...
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