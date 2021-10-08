Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kara yolu yatırımlarımız sayesinde ülkemizde taşıt hareketliliği yüzde 170 artmış, kazalarda yüzde 80 azalış olmuştur."
AA / Sibel Kurtoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kara yolu yatırımlarımız sayesinde ülkemizde taşıt hareketliliği yüzde 170 artmış, kazalarda yüzde 80 azalış olmuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kara yolu yatırımlarımız sayesinde ülkemizde taşıt hareketliliği yüzde 170 artmış, kazalarda yüzde 80 azalış olmuştur."
AA / Sibel Kurtoğlu - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hava ulaşımındaki yatırımlarımız ve elde ettiğimiz başarılarla hem ülke içinde hem dünyada erişmedik yer bırakmama hedefimize...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız bilişim teknolojisinde tüketen, takip eden değil, geliştiren, yön veren, üreten konumuna geçmektir."