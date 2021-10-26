Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişlidir" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişlidir"

AA / Cemaleddin Turan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişlidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişlidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişlidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Cemaleddin Turan - Son Dakika Haberleri
Aliyev: 'Öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan'dadır.

Aliyev: "Öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan'dadır.

 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Öz kardeşim Türkiye iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki öyle düşünüyorum ki bu bütün...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Öz kardeşim Türkiye iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki öyle düşünüyorum ki bu bütün...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programında konuştu: (2)
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