Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP, takoz siyasetinin kurumsallaşmış ete kemiğe bürünmüş halidir' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, takoz siyasetinin kurumsallaşmış ete kemiğe bürünmüş halidir"

AA - Haberler | Güncel

AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı"nda konuştu.

ADANA (AA) - Ak Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı"nda konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, takoz siyasetinin kurumsallaşmış ete kemiğe bürünmüş halidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, takoz siyasetinin kurumsallaşmış ete kemiğe bürünmüş halidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, takoz siyasetinin kurumsallaşmış ete kemiğe bürünmüş halidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, takoz siyasetinin kurumsallaşmış ete kemiğe bürünmüş halidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, takoz siyasetinin kurumsallaşmış ete kemiğe bürünmüş halidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, takoz siyasetinin kurumsallaşmış ete kemiğe bürünmüş halidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, takoz siyasetinin kurumsallaşmış ete kemiğe bürünmüş halidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, takoz siyasetinin kurumsallaşmış ete kemiğe bürünmüş halidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, takoz siyasetinin kurumsallaşmış ete kemiğe bürünmüş halidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, takoz siyasetinin kurumsallaşmış ete kemiğe bürünmüş halidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP, takoz siyasetinin kurumsallaşmış ete kemiğe bürünmüş halidir' - Haberler
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