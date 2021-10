Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgını döneminde fedakarlık yapan vatandaşların üzerlerine daha fazla yük binmemesi için gereken tedbirleri almakta kararlı olduklarını belirterek, "Maliyetlerdeki yükselişin ötesinde fırsatçılık yapanlara da kusura bakmasınlar göz açtırmayacağız. Bu konudaki denetimleri ve müeyyideleri sıkılaştırıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, Kovid-19 salgınından iklim değişikliğine kadar nice küresel krizin Türkiye'ye etkileriyle uğraşırken, kadınların, gençlerin, yaşlıların, işçilerin, işverenlerin, garip gurebanın sesine de kulaklarını ve kalplerini açık tuttuklarını dile getirerek, "Büyük vizyonlara ve hedeflere odaklanırken, gözümüzün önündeki, burnumuzun dibindeki meselelere sırtımızı dönmüyoruz." ifadesini kullandı.

Terörle mücadeleyle işsizlikle mücadelenin kendileri için aynı mesafede olduğuna işaret eden Erdoğan, "Küresel krizlerin üstesinden gelmekle içerideki pahalılığın, yoksulluğun, haksızlığın, adaletsizliğin önüne geçmek bizim için aynı derecede mühimdir. Esasen bunların hepsi de aynı makinenin farklı parçaları gibi birbiriyle yakından ilişkilidir. Hepsini birden hal yoluna koymazsak yolumuza devam edemeyiz. Bu dönemdeki talihsizliğimiz küresel krizle ülkemize yönelik saldırıların aynı dönemde zirve yapmış olmasıdır." diye konuştu.

"Önümüzdeki dönemde atacağımız ilave adımlarımız olacak"

Salgınla birlikte bozulan küresel ekonomik dengelerin, yaygın kullanımı olan pek çok ürünün hammaddesinde, üretiminde ve dağıtımında çok ciddi fiyat artışlarının yaşanmasına yol açtığını dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye bu fiyat artışlarını halkına nispeten en az yansıtan ülkelerin başında geliyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda durum çok daha vahimdir. Bu sıkıntılı sürecin olumsuz etkilerini dünyada önümüzdeki dönemlerde daha fazla göreceğiz. Türkiye olarak artan üretim ve lojistik gücümüzle yaşanan sıkıntıları kendimiz için bir fırsata dönüştürme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Tabii bu arada yaşanan fiyat artışları ve diğer sıkıntıların insanlarımızı bunaltmaması için gereken tedbirleri alıyoruz. Tarım ürünlerinde belirlediğimiz oldukça yüksek alım fiyatları bu tedbirlerden biridir. Yine kamu işçi ve memurlarının ücretlerinde yaptığımız artışlarda da bu durumu dikkate alarak çıtayı bir hayli yüksek tuttuk. Elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki maliyet satış oranlarında devlet olarak epeyce ciddi seviyede sübvansiyon yapıyoruz. Sosyal yardım sistemimizi etkin şekilde işleterek geliri olmayan ve çok düşük gelirli vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu doğrultuda atacağımız ilave adımlarımız olacak."

"Fırsatçılık yapanlara göz açtırmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde fedakarlık yapan vatandaşların üzerine daha fazla yük binmemesi için gereken tedbirleri almakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Maliyetlerdeki yükselişin ötesinde fırsatçılık yapanlara da kusura bakmasınlar göz açtırmayacağız. Bu konudaki denetimleri ve müeyyideleri sıkılaştırıyoruz. Geçtiğimiz hafta Meclise sunduğumuz, yarın Plan Bütçe Komisyonundaki müzakereleri başlayacak 2022 bütçemizi de bu anlayışla hazırladık." değerlendirmesinde bulundu.

Nice krizleri, sıkıntıları ve saldırıları başarıyla geride bırakan Türkiye'nin bu küresel türbülansın da üstesinden geleceğine inandıklarını belirten Erdoğan, "Bunun için Cumhurbaşkanı olarak, kabine olarak, tüm yönetim olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz, yapmayı sürdüreceğiz. Mesela bu hafta sonu Roma'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'nde ve ardından Glasgow'da katılacağımız BM İklim Zirvesi'nde hem gündemdeki konularla ilgili ülkemizin görüşlerini dile getirecek hem de önümüzdeki fırsatları değerlendirmeye yönelik temaslarda bulunacağız." dedi.

"84 milyon vatandaşımızın her birinin meselesi bizim meselemizdir"

Salgın krizinden iklim değişikliğine kadar her hususta Türkiye'nin küresel sistemdeki söz hakkını ve itibarlı konumunu güçlendirmek için gereken her adımı attıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde ülke içindeki sıkıntıları çözmek, her kesimden insanımıza rahat nefes aldırmak için de daha çok çalışacak, daha çok kaynak üretecek, daha çok politikalar geliştireceğiz. Bugünkü kabine gündemimizde talimatımızla ülkemizin 58 ilindeki 1585 cemevi ziyaret edilerek hazırlanan kapsamlı bir çalışmayı da görüştük. Aynı şekilde İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan azınlık vakıflarının seçim usulüyle ilgili hususu da değerlendirdik. Hangi kökene, hangi inanca, hangi meşrebe sahip olursa olsun Türkiye'nin, 84 milyon vatandaşımızın her birinin meselesi bizim meselemizdir. Bu anlayışla milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek her adımı geçmişte attık, bugün de atmayı sürdüreceğiz."

Salgın tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar tedbirlere riayet edilmesi çağrısını bir kez daha yenileyen Erdoğan, "İleri yaştaki vatandaşlarımız başta olmak üzere herkese gönüllülük esasına göre ikinci ve üçüncü doz aşılarını bir an önce olmalarını tekrar hatırlatıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) olduğu yeri Millet Bahçesi haline getirdiklerini ve açılışını bu hafta yapacaklarını ifade ederek, tüm Ankaralıları açılış programına davet etti.

29 Ekim'de de İstanbul'da yeni AKM'nin açılışını yapacaklarını belirten Erdoğan, "Tüm İstanbullular bu açılışa davetli. Gerçekten muhteşem bir eseri İstanbul'umuzda, Taksim'de yine meydana getirdik. İnşası bitti, ihyası aynı şekilde İstanbullularla birlikte olacak ve o akşamı da İstanbullularla birlikte yaşamak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

