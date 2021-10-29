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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'ya gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere İtalya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere İtalya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış programının ardından İtalya ve İskoçya'ya hareket için Atatürk Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak İtalya'ya doğru hareket etti.

(Volkan Kayalar/İHA)

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