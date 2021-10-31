Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'nın G20 liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'deki yemek öncesinde, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ve kızı Laura Mattarella ile İtalya Başbakanı Mario Draghi ve eşi Maria Serenella Cappello, konukları karşıladı.

Ev sahibi, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ve İtalya Başbakanı Draghi, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve eşleriyle fotoğraf çektirdi, ardından yemeğe geçildi.

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