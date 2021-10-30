Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da G20 liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı - Haberler
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da G20 liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da G20 liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı

Son dakika haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da G20 liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından G20 liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da G20 liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı

ROMA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından G20 liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da "Küresel Ekonomi" ve "Küresel Sağlık" konulu ilk oturumuna katılmış, ardından bazı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından G20 liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Draghi'nin eşi Maria Serenella Cappello tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, G20 Zirvesi'ne katılan lider ve eşleriyle birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan daha sonra yemeğe geçti.

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da G20 liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da G20 liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da G20 liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi için Nuvola Kongre Merkezi'ndeİtalya Başbakanı Draghi, zirve öncesi liderleri karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi için Nuvola Kongre Merkezi'ndeİtalya Başbakanı Draghi, zirve öncesi liderleri karşıladı

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti

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