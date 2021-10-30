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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi kabul etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi kabul etti

G20 Liderler Zirvesi için İtalya'nın Başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü.

G20 Liderler Zirvesi için İtalya'nın Başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü.

Nuvola Kongre Merkezi'ndeki kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu.

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