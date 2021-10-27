Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Irak ve Suriye tezkeresi) HDP ile CHP zillet ittifakı olarak cibilliyetlerinin gereğini yaptı.
AA / Eda Özdener - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Irak ve Suriye tezkeresi) HDP ile CHP zillet ittifakı olarak cibilliyetlerinin gereğini yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( Irak ve Suriye tezkeresi) HDP ile CHP zillet ittifakı olarak cibilliyetlerinin gereğini yaptı. Terörle mücadeleyi onların desteğinin dışında sürdürüyoruz."
AA / Eda Özdener - Son Dakika Haberleri
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