Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Irak ve Suriye tezkeresi) HDP ile CHP zillet ittifakı olarak cibilliyetlerinin gereğini yaptı. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Irak ve Suriye tezkeresi) HDP ile CHP zillet ittifakı olarak cibilliyetlerinin gereğini yaptı.

AA / Eda Özdener - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Irak ve Suriye tezkeresi) HDP ile CHP zillet ittifakı olarak cibilliyetlerinin gereğini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( Irak ve Suriye tezkeresi) HDP ile CHP zillet ittifakı olarak cibilliyetlerinin gereğini yaptı. Terörle mücadeleyi onların desteğinin dışında sürdürüyoruz."

AA / Eda Özdener - Son Dakika Haberleri
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