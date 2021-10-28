Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacaktır.
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacaktır."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 imtihanını başarıyla geride bıraktığımızda artık Türkiye'yi durdurabilecek hiçbir fani güç hiçbir engel tanımıyoruz."
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kurulacağını, ihalenin yıl sonuna kadar...
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