Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle 925 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle 925 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık"

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Açılış törenlerinin gerçekleştirilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanından ayrılması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu...

CEYHAN, ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Açılış törenlerinin gerçekleştirilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanından ayrılması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle 925 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle 925 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle 925 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle 925 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık' - Haberler
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