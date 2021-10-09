Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle 925 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık"
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Açılış törenlerinin gerçekleştirilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanından ayrılması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu...
CEYHAN, ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Açılış törenlerinin gerçekleştirilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanından ayrılması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. (5)