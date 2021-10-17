Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği Nijerya ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret edeceği Nijerya'nın başkenti Abuja'daki bilboardlara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari'nin fotoğrafları ile "Birlikte daha adil bir Dünya mümkün." sözlerinin yer aldığı afişler asıldı.