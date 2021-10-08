Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimlik numarasıyla sorgulama yapan SGK çalışanlarına yeniden soruşturma - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimlik numarasıyla sorgulama yapan SGK çalışanlarına yeniden soruşturma

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimlik numarasıyla sorgulama yapan SGK çalışanlarına yeniden soruşturma

RİZE Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kimlik numarasıyla sorgulama yapan SGK çalışanı 4 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

RİZE (DHA) - RİZE Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kimlik numarasıyla sorgulama yapan SGK çalışanı 4 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Olayla ilgili ilk soruşturmanın 5 yıl önce yapıldığı ancak şüphelilerin sorgulama yaptıktan sonra bilgileri kaydettiklerine, ele geçirdiklerine veya yaydıklarına yönelik yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle dava açılmasına yer olmadığına karar verildiği öğrenildi. Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma talebi ve Yargıtay Başsavcılığı'nın ihbarıyla Yargıtay 12'nci Dairesi'nce yapılan incelemede, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının eksik inceleme yaptığı görüşüyle karar bozuldu. Dosya, soruşturmanın yeniden yapılması için Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Yargıtay kararındaki bilgilere göre olay, Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne giriş yapılarak, üst düzey devlet görevlilerinin kişisel verilerinin sorgulandığı iddialarıyla ilgili SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nca görevlendirilen başmüfettiş tarafından yapılan inceleme sonucunda ortaya çıktı. Rize Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan şüpheli D.'nin 9 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı'na ait kimlik numarasıyla 'Kimlik No'dan Bileşik Kütük Sorgula', veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan şüpheli Y.'nin 30 Kasım 2016'da 'Kişi Kayıt Örneği Sorgulama (Adres Bilgisi)' sorguladığı tespit edildi. Diğer 2 şüphelinin ise 'işe giriş ayrılış' ve 'TC Kimlik No'dan Kişi Bilgisi Sorgulama' sorgulaması yaptığı tespit edildi.

CUMHURBAŞKANI'NIN PRİMLERİNİN NASIL YATTIĞINI ÖĞRENMEK İSTEMİŞ

Şüpheliler hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan şüphelilerden D., Cumhurbaşkanı'nın çocuklarının kaç yaşında olduğuna bakmak istediğini, şüpheli Y.'nin ise kurumda yapılacak görevde yükselme sınavında Cumhurbaşkanı'nın primlerinin ne şekilde yattığını uygulamalı olarak öğrenmek amacıyla sorgulama yaptığını söylediği öğrenildi.

Soruşturma sonunda savcılık; şüphelilerin Cumhurbaşkanı'nın kimlik numarasını sorguladıktan sonra kaydettikleri, yaydıkları, ele geçirdikleri ve bu şekilde üzerlerine atılı 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçunu işlediklerine dair kamu davası açmayı gerektirecek her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma başvurusu ve Yargıtay Başsavcılığı'nın ihbarı üzerine kararı görüşen Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, savcının eksik soruşturma yaptığı değerlendirmesiyle kararı bozdu. Soruşturmadaki eksiklerin giderilmesi için dosya, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)

 Erdoğan: Hiç şüphesiz deniz taşımacılığında en büyük projemiz Kanal İstanbul'dur

Erdoğan: Hiç şüphesiz deniz taşımacılığında en büyük projemiz Kanal İstanbul'dur

 Erdoğan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygulandırdı! Arşivinden çıkardığı kareyi 'Annem' notuyla paylaştı

Erdoğan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygulandırdı! Arşivinden çıkardığı kareyi "Annem" notuyla paylaştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Meral Akşener Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan
Spor Ahmet Nur Çebi Ali Koç Kim Min-jae Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Hasan Doğan Ekrem İmamoğlu Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimlik numarasıyla sorgulama yapan SGK çalışanlarına yeniden soruşturma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 12:34:08. #1.11#