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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarını olumlu karşıladığı bildirildi

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarını olumlu karşıladığı bildirildi

ABD'nin ve bazı ülke büyükelçiliklerinin Osman Kavala'yla ilgili açıklamalarından geri atması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu karşılandı.

ANKARA (AA) - ABD'nin ve bazı ülke büyükelçiliklerinin Osman Kavala'yla ilgili açıklamalarından geri atması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu karşılandı.

AA'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD'nin ve bazı ülkelerin Ankara büyükelçiliklerinin Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine ilişkin yaptıkları açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullanmıştı.

Sözleşmeye ilişkin aynı ifadeleri Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de resmi hesaplarından paylaşmış ya da retweet etmişti.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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