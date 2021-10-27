Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İklim değişikliğinin açtığı sorunları inşallah yeşil kalkınma devrimiyle aşacağız"

Ak Parti Tbmm Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı. (2)

Erdoğan: "Ülkemize Yeşil İklim Fonu'ndan 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum"