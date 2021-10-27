Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İklim değişikliğinin açtığı sorunları inşallah yeşil kalkınma devrimiyle aşacağız" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İklim değişikliğinin açtığı sorunları inşallah yeşil kalkınma devrimiyle aşacağız"

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Ak Parti Tbmm Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı. (2)

Erdoğan: "Ülkemize Yeşil İklim Fonu'ndan 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim değişikliğinin açtığı sorunları inşallah yeşil kalkınma devrimiyle aşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim değişikliğinin açtığı sorunları inşallah yeşil kalkınma devrimiyle aşacağız

AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri
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