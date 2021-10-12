Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İklim değişikliği) Ekonomik gücü, coğrafi konumu, tarihi sorumluluğu ne olursa olsun tüm ülkelerin elini taşın altına...
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İklim değişikliği) Ekonomik gücü, coğrafi konumu, tarihi sorumluluğu ne olursa olsun tüm ülkelerin elini taşın altına koyması şarttır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İklim değişikliği) Ekonomik gücü, coğrafi konumu, tarihi sorumluluğu ne olursa olsun tüm ülkelerin elini taşın altına koyması şarttır."
AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı"na video mesaj gönderdi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı"na video mesaj gönderdi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İklim değişikliği ve çevre kaynaklı sorunlarla mücadele sadece belli ülkelere havale edilemez."