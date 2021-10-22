Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir denetimin olmadığı sosyal medya mecraları hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini...
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir denetimin olmadığı sosyal medya mecraları hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir denetimin olmadığı sosyal medya mecraları hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri