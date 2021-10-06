Cumhurbaşkanı Erdoğan: HDP, bu hanımefendiyi veto etmiştir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben Başbakanlığa talibim" sözleri ile ilgili, "HDP tarafı, hanımefendinin cumhurbaşkanlığı adaylığını asla kabul etmeyeceğini zaten açıklamıştı. Yani bir anlamda HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile yönetilen, bundan sonra da aynı sistemin devam edeceği gün gibi aşikarken, hayali bir makama talip olmasının gerisinde, bu vetonun, bu dayatmanın sineye çekilmesi vardır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında milletvekillerine hitap etti. Erdoğan, Meclis'in kalkınma köprüsünün adeta kilit taşı olduğunu vurgulayarak, "Bu Meclis, Türkiye'nin milli iradenin temsilcileri eliyle yapılan ilk anayasasını hayata geçirme şerefine de nail olacaktır. Biz Türkiye'nin gündemine getirdiğimiz ülkemizin ilk sivil anayasasını hazırlama teklifimizde gerçekten samimiyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Meclis'teki diğer partilerden de kendi hazırlıklarını en kısa sürede kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz. Şayet, diğer partilerin anayasa teklifleri ile kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek yasama yılı bitmeden Meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz. Tabii bunun için öncelikle diğer partilerin anayasa tekliflerini kamuoyuna açıklamaları, uzlaşma sağlanamaması halinde ise siyasi partiler olarak zaten yaklaşmakta olan 2023 seçimlerinde hep birlikte milletin terazisine çıkarız. Milletimizin sandıktaki kararı başımız gözümüz üzerinedir. Hiç şüphesiz burada temel belirleyici ülkemizin farklı görüşlerinin nasıl bir araya getirileceğidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Demokrat Parti'den istifa ederek, AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'e rozetini taktı.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021