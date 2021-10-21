Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havza, su projeleri ve bunların potansiyeline göre ürün deseni belirlenecek, 'suya göre tarım' yaklaşımı esas alınacaktır." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havza, su projeleri ve bunların potansiyeline göre ürün deseni belirlenecek, 'suya göre tarım' yaklaşımı esas alınacaktır."

AA / Ali Bayaslan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havza, su projeleri ve bunların potansiyeline göre ürün deseni belirlenecek, 'suya göre tarım' yaklaşımı esas alınacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havza, su projeleri ve bunların potansiyeline göre ürün deseni belirlenecek, 'suya göre tarım' yaklaşımı esas alınacaktır."

AA / Ali Bayaslan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomik olarak sulanabilir arazilerde modern sulama yöntemleri yaygınlaştırılacaktır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik olarak sulanabilir arazilerde modern sulama yöntemleri yaygınlaştırılacaktır."

 Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye'de sınır ötesi operasyon iddiasını kuvvetlendiren çıkış: İşi akışına bırakamayız

Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye'de sınır ötesi operasyon iddiasını kuvvetlendiren çıkış: İşi akışına bırakamayız
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