Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havza, su projeleri ve bunların potansiyeline göre ürün deseni belirlenecek, 'suya göre tarım' yaklaşımı esas alınacaktır."
AA / Ali Bayaslan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havza, su projeleri ve bunların potansiyeline göre ürün deseni belirlenecek, 'suya göre tarım' yaklaşımı esas alınacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havza, su projeleri ve bunların potansiyeline göre ürün deseni belirlenecek, 'suya göre tarım' yaklaşımı esas alınacaktır."
AA / Ali Bayaslan - Son Dakika Haberleri