Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi lisede okursa okusun, devletimizin nazarında evlatlarımızın tamamı eşittir, aynı hak ve imkanlara sahiptir."
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi lisede okursa okusun, devletimizin nazarında evlatlarımızın tamamı eşittir, aynı hak ve imkanlara sahiptir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi lisede okursa okusun, devletimizin nazarında evlatlarımızın tamamı eşittir, aynı hak ve imkanlara sahiptir."
AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrenciler, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı...
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