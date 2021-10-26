Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz ve bölgenin transit lojistik merkez olma konumu...
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz ve bölgenin transit lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir.
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz ve bölgenin transit lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir."
AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri
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