Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olayları sırasında o binanın (AKM) nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık."
AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olayları sırasında o binanın (AKM) nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olayları sırasında o binanın ( Akm ) nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık."
AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
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