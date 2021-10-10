Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerle aramıza girmeye kalkanlara diyoruz ki 'siz kendi işinize bakın'"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençler tarafından karşılanması -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençleri selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Müzesi'nde 81 ilden üniversiteyi kazanan öğrencilerle...
ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençler tarafından karşılanması
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençleri selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Müzesi'nde 81 ilden üniversiteyi kazanan öğrencilerle "Gençlerle Buluşma Programı" gerçekleştirdi. (1)