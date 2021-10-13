Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katıldı

"Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme lüksü yoktur" diyen Erdoğan, Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını kaldıramayacağını söyledi.

"Başkanlığa talibiz"

G-20 liderlerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afganistan'da diyalog kanallarını açık tutarak Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya yönlendirmeliyiz. Afganistan'daki gelişmeler göç riskini artırıyor. G20'de çalışma grubu oluşturulmalı. Başkanlığa talibiz" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'yı da vurur"

Türkiye'nin maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkileneceğini vurgulayan Erdoğan, "3, 6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz, Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'daki gelişmelerin göç riskini artırdığına dikkat çekti. Erdoğan, Türkiye'nin Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamayacağını söyledi. Erdoğan, "Türkiye'nin maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanan G-20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afganistan'da yeni bir siyasi ve jeopolitik hakikatle karşı karşıyayız. Ülkede güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel düzeyde değil uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Diyalog kanallarını açık tutarak stratejik sabırla ve kademeli bir yaklaşımla Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz. Böyle bir dönemde uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktur. Siyasi süreçten bağımsız olarak ülkede giderek derinleşen insani kriz nedeniyle Afgan halkıyla güçlü bir dayanışma sergilememiz gerekiyor. Türk Kızılay son olarak 33 tonluk gıda yardımı sağladı. İlave kapsamlı bir insani yardım paketi üzerinde de çalışıyoruz. Bu zor günlerinde Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamayacağını vurguladı. Erdoğan, "Afganistan'daki gelişmeler göç akını riskini artırdığı malumunuzdur. 3, 6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz, Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz. Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır. G20'nin küresel ekonomiye yansımaları da akılda bulundurularak göç ve zorla yerinden edilme konularını gündeminde tutmasını bu bakımdan zaruri addediyorum. Bu küresel soruna sistematik bir bakış açısının getirilebilmesi maksadıyla G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz" ifadelerini kullandı.

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