- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

ROMA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 Liderler Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

İtalya'nın başkenti Roma'da 16. G20 Liderler Zirvesi başlıyor. İtalya Başbakanı Mario Draghi, ilk oturum öncesi devlet ve hükümet başkanlarını resmi olarak karşıladı. Korona virüs salgınında 2 yıl aradan sonra ilk yüz yüze gerçekleştirilen G20 Zirvesi kapsamında liderler, aile fotoğrafı çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yan yana poz verdi.