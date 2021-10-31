Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'nde iki lider basına kapalı, baş başa bir araya geldi.
Görüşme, 50 dakika sürdü.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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