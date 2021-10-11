Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde) Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı...
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde) Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır.
FIRAT, MALATYA (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde) Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır."
AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri