Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya...

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz."

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
Togo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini yakından izledi

Togo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini yakından izledi

 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörün bu bölgeye sızmaması için askeri güvenlik iş birliği adımlarını atabiliriz. Her zaman bu konuda da Togo'nun yanında...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün bu bölgeye sızmaması için askeri güvenlik iş birliği adımlarını atabiliriz. Her zaman bu konuda da Togo'nun yanında...
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