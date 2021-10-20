Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya...
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz."
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri