Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35) Şu anda alt düzeyde görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız."
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35) Şu anda alt düzeyde görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35) Şu anda alt düzeyde görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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