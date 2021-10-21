Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35) Şu anda alt düzeyde görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35) Şu anda alt düzeyde görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız."

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35) Şu anda alt düzeyde görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35) Şu anda alt düzeyde görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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