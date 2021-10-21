Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35) Roma'daki G20'de Biden ile konuşacağız. 'Ne yapıyoruz, ne oluyor' diye soracağız. Hiçbir şekilde Türkiye'nin...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35) Roma'daki G20'de Biden ile konuşacağız. 'Ne yapıyoruz, ne oluyor' diye soracağız. Hiçbir şekilde Türkiye'nin haklarının yenmesine fırsat vermeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35) Roma'daki G20'de Biden ile konuşacağız. 'Ne yapıyoruz, ne oluyor' diye soracağız. Hiçbir şekilde Türkiye'nin haklarının yenmesine fırsat vermeyiz."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri