Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35) Roma'daki G20'de Biden ile konuşacağız. 'Ne yapıyoruz, ne oluyor' diye soracağız. Hiçbir şekilde Türkiye'nin... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35) Roma'daki G20'de Biden ile konuşacağız. 'Ne yapıyoruz, ne oluyor' diye soracağız. Hiçbir şekilde Türkiye'nin...

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35) Roma'daki G20'de Biden ile konuşacağız. 'Ne yapıyoruz, ne oluyor' diye soracağız. Hiçbir şekilde Türkiye'nin haklarının yenmesine fırsat vermeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35) Roma'daki G20'de Biden ile konuşacağız. 'Ne yapıyoruz, ne oluyor' diye soracağız. Hiçbir şekilde Türkiye'nin haklarının yenmesine fırsat vermeyiz."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye'de sınır ötesi operasyon iddiasını kuvvetlendiren çıkış: İşi akışına bırakamayız

Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye'de sınır ötesi operasyon iddiasını kuvvetlendiren çıkış: İşi akışına bırakamayız

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Seçim zamanında yapılacak. Türkiye, seçimlerin zamanında yapılması olayını yaşayacak. O tarih de Haziran 2023'tür.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim zamanında yapılacak. Türkiye, seçimlerin zamanında yapılması olayını yaşayacak. O tarih de Haziran 2023'tür."
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