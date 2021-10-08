CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EYÜPSULTAN'DA VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ-1

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Erdoğan, burada vatandaşlarla selamlaşıp, sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki programının ardından Eyüpsultan Camii'ne geçti. Erdoğan cuma namazı çıkışı vatandaşlarla selamlaştı ve sohbet etti. Erdoğan, daha sonra çalışmalarını sürdüreceği Üsküdar'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.