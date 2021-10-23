ESKİŞEHİR (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de

ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılışlar ve partisinin genişletilmiş il danışma toplantısına katılmak üzere Eskişehir'e geldi.

Havayolu ile Eskişehir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra karayolu ile Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'ne gelerek AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katıldı. Burada partililerle buluşacak olan Erdoğan, ardından Organize Sanayi Bölgesi'nde 40 fabrikanın toplu açılış törenine katılacak.

Bazı vatandaşlar, Kongre Merkezi çevresi ve yol kenarlarında Türk bayrakları ile Erdoğan'ı sevgi gösterileri ile karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreye girmeden önce kalabalık içindeki çocuklara çeşitli oyuncaklar verdi.