CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ERBAKAN'IN HAYALİNİ KURDUĞU İDEALLERİNİN ÖNEMLİ BİR KISMINI  GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki; Merhum Erbakan'ın hayalini kurduğu, uğruna ömrünü adadığı, çile çektiği ideallerinin önemli bir kısmını hamdolsun son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na video mesaj gönderdi.

"94 RUHU VE 2053 VİZYONU İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

yaralarına daima merhem olmaya çalıştık. Karşımızda kim olursa olsun hakkı haykırmakta ve adaleti savunmakta hiçbir zaman çekinmedik. Ulaşımdan sağlığa, adaletten emniyete, tarımdan enerjiye, dış politikadan hak ve özgürlüklere, her alanda Türkiye'yi tarihinin en iyi seviyelerine taşıdık" Erdoğan, Erbakan'ın hep hayali olan büyük, güçlü, müreffeh lider Türkiye'yi kurana kadar durmayacaklarını, 94 ruhu ve 2053 vizyonu ile çalışmaya devam edeceklerini kaydetti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri