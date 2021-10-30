Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı ile görüştüİtalya, (DHA)- G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü
İtalya, ( Dha )- G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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