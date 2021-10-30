Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı ile görüştüİtalya, (DHA)- G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü

İtalya, ( Dha )- G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
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