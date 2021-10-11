Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Eğitimde) Bir dönem evlatlarımız arasında öz-üvey ayrımı yapan politikaların izleri tamamen silinmiştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Eğitimde) Bir dönem evlatlarımız arasında öz-üvey ayrımı yapan politikaların izleri tamamen silinmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Eğitimde) Bir dönem evlatlarımız arasında öz-üvey ayrımı yapan politikaların izleri tamamen silinmiştir."
AA / Aylin Dal - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrenciler, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lise ve üniversite mezunu gençlerimize istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını tamamlama, iş gücü...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü kaldırıp, bu yükü devlet...