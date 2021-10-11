Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (6 - SON)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Düzensiz göçmen) Bu yükü tek başına üstlenmemiz mümkün değil. Avrupa başta olmak üzere göçmenlerin hedefi ülkelerden daha fazla sorumluluk bekliyoruz."