Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Düzensiz göçmen) Bu yükü tek başına üstlenmemiz mümkün değil. Avrupa başta olmak üzere göçmenlerin hedefi ülkelerden daha... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Düzensiz göçmen) Bu yükü tek başına üstlenmemiz mümkün değil. Avrupa başta olmak üzere göçmenlerin hedefi ülkelerden daha...

AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Düzensiz göçmen) Bu yükü tek başına üstlenmemiz mümkün değil. Avrupa başta olmak üzere göçmenlerin hedefi ülkelerden daha fazla sorumluluk bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Düzensiz göçmen) Bu yükü tek başına üstlenmemiz mümkün değil. Avrupa başta olmak üzere göçmenlerin hedefi ülkelerden daha fazla sorumluluk bekliyoruz."

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl ikna yoluyla 153 terör örgütü mensubunun teslim olmasını sağladık.

 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık hiç kimsenin bu ülkede milletimizin bir kesiminin dertleri ve beklentileri üzerinden ayrımcılık siyaseti yapmasına izin...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimsenin bu ülkede milletimizin bir kesiminin dertleri ve beklentileri üzerinden ayrımcılık siyaseti yapmasına izin...
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Düzensiz göçmen) Bu yükü tek başına üstlenmemiz mümkün değil. Avrupa başta olmak üzere göçmenlerin hedefi ülkelerden daha... - Haberler
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