Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Düzensiz göçmen) Bu yükü tek başına üstlenmemiz mümkün değil. Avrupa başta olmak üzere göçmenlerin hedefi ülkelerden daha...
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Düzensiz göçmen) Bu yükü tek başına üstlenmemiz mümkün değil. Avrupa başta olmak üzere göçmenlerin hedefi ülkelerden daha fazla sorumluluk bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Düzensiz göçmen) Bu yükü tek başına üstlenmemiz mümkün değil. Avrupa başta olmak üzere göçmenlerin hedefi ülkelerden daha fazla sorumluluk bekliyoruz."
AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri