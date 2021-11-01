Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dedeağaç'a üs kurulması) Sayın Biden'a da Macron'a da 'Böyle bir üssün kurulması bizi ciddi manada rahatsız ediyor' dedik.
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dedeağaç'a üs kurulması) Sayın Biden'a da Macron'a da 'Böyle bir üssün kurulması bizi ciddi manada rahatsız ediyor' dedik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dedeağaç'a üs kurulması) Sayın Biden'a da Macron'a da 'Böyle bir üssün kurulması bizi ciddi manada rahatsız ediyor' dedik. Bunu Macron sahiplenemedi."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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