Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusuCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, bürokratlarla ilgili açıklamasına ilişkin avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, bürokratlarla ilgili açıklamasına ilişkin avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı belirtildi. Kılıçdaroğlu hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan işlem yapılması istendi.

ANKARA, -


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