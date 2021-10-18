Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusuCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, bürokratlarla ilgili açıklamasına ilişkin avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, bürokratlarla ilgili açıklamasına ilişkin avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı belirtildi. Kılıçdaroğlu hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan işlem yapılması istendi.
ANKARA, -
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı...