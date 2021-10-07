Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 yıl önce bugün kaybettiği annesi Tenzile Erdoğan ile beraber çekildikleri bir fotoğrafını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 yıl önce bugün kaybettiği annesi Tenzile Erdoğan ile beraber çekildikleri bir fotoğrafını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Ekim 2011 tarihinde kaybettiği annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte çekildikleri bir fotoğrafını paylaştı. Duygu yüklü bu paylaşım saatler içerisinde binlerce beğeni aldı.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)
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