Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayraktar ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle Bayraktar ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hadımköy'deki Baykar Savunma üretim tesisine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Burada Baykar çalışanlarına da hitap Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar için dua etti.

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