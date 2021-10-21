Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayraktar ailesine taziye ziyareti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayraktar ailesine taziye ziyareti

Habermetre - Haberler | Toplum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayraktar ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle Bayraktar ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle Bayraktar ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hadımköy'deki Baykar Savunma üretim tesisine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Burada Baykar çalışanlarına da hitap Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar için dua etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title