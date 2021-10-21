CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAYKAR FABRİKASINDA, BAYRAKTAR AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Özdemir Bey ülkemizin geleceğine evlatlarıyla, kardeşleriyle beraber çok büyük bir eser bıraktı."

"Tarih Özdemir Bayraktar'ı, inanıyorum ki sizlerle beraber bayraklaştırarak anacaktır."

İdris TİFTİKCİ- Erol DEĞİRMENCİ- İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hadımköy'deki BAYKAR fabrikasına gelerek, Bayraktar ailesi ve çalışanlara taziye ziyaretinde bulundu.

"ÖZDEMİR BEY ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE ÇOK BÜYÜK BİR ESER BIRAKTI"

"DÜNYA SİZİ TAKİP EDİYOR"

"Afrika'da bile gittiğim her yer bizden İHA, SİHA, Akıncı istedi. Şunu bilmeniz lazım ki, dünya sizi takip ediyor. Siz şu anda ilk 5 demiyorum, ilk 3'ün içindesiniz. Bu her yiğidin değil, er kişinin karı. Bunu da gerçekleştirdiğiniz için, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ben sizlerle iftihar ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Şu anda karşımda bin beş yüz genç mühendis var. Bu genç mühendislerle beraber Özdemir Bayraktar abimizin evlatlarıyla, kardeşleriyle şu muhteşem müessesede yarınlara kalan hoş bir sada var. Fakat bu iş burada kalmamalı. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla bu yolculuğa devam etmeliyiz. Ben sizin gözlerinizde bu kararlılığı görüyorum. Allah sizlerden razı olsun."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri